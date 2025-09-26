Jusqu'au 26/09/2025 - Cars Région

Jusqu'au vendredi 26 septembre, en raison d’une circulation difficile, le car de la ligne BJA06, départ à 6h50 de Succieu en direction de Bourgoin Jallieu fera son départ à l'arrêt "Javet".

L'arrêt "Place" à Succieu ne sera pas desservi sur les services retour du soir et du mercredi midi.

Merci de votre compréhension