itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 24/09/2025

Infos transport en commun : L.BJA06 : modification de service jusqu'au vendredi 26 septembre

Perturbation

Jusqu'au 26/09/2025 - Cars Région

Jusqu'au vendredi 26 septembre, en raison d’une circulation difficile, le car de la ligne BJA06, départ à 6h50 de Succieu en direction de Bourgoin Jallieu fera son départ à l'arrêt "Javet".

L'arrêt "Place" à Succieu ne sera pas desservi sur les services retour du soir et du mercredi midi.

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car BJA06 ST V. CESSIEU-SUCCIEU-SEREZIN-B.JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers SAINT VICTOR DE CESSIEU
Voir toutes les infos trafic