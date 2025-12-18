Infos transport en commun : L.BJA06, CHM03, NIV07 : arrêt "Place" à Succieu desservi
Perturbation
Ce jeudi 18 décembre, les cars des lignes BJA06, CHM03 et NIV07 desservent à nouveau l'arrêt "Place" à Succieu.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
BJA06 ST V. CESSIEU-SUCCIEU-SEREZIN-B.JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers SAINT VICTOR DE CESSIEU
CHM03 SUCCIEU-CHATEAUVILLAIN-CHAMPIER Cars Régionvers CHAMPIER
vers NIVOLAS VERMELLE
NIV07 LE GRAND LEMPS-NIVOLAS VERMELLE Cars Régionvers NIVOLAS VERMELLE
vers GRAND LEMPS (LE)