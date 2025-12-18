itinisère

Infos transport en commun : L.BJA06, CHM03, NIV07 : arrêt "Place" à Succieu desservi

Perturbation

Jusqu'au 18/12/2025 - Cars Région

Ce jeudi 18 décembre, les cars des lignes BJA06, CHM03 et NIV07 desservent à nouveau l'arrêt "Place" à Succieu.

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car BJA06 ST V. CESSIEU-SUCCIEU-SEREZIN-B.JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers SAINT VICTOR DE CESSIEU

  • Car CHM03 SUCCIEU-CHATEAUVILLAIN-CHAMPIER Cars Région

    vers CHAMPIER
    vers NIVOLAS VERMELLE

  • Car NIV07 LE GRAND LEMPS-NIVOLAS VERMELLE Cars Région

    vers NIVOLAS VERMELLE
    vers GRAND LEMPS (LE)
