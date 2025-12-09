itinisère

Infos transport en commun : L.BJA03, BJA08, NIV05, NIV09, T15 : retards

Perturbation

Jusqu'au 09/12/2025 - Cars Région

Ce mardi 9 décembre, en raison d'une circulation difficile, les lignes BJA03, BJA08, NIV05, NIV09 et T15 enregistrent des retards indéterminés.

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car BJA08 CHARVIEU-BOURGOIN Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers JANNEYRIAS

  • Car BJA03 SATOLAS ET BONCE-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers SATOLAS ET BONCE

  • Car NIV05 VILLETTE D'ANTHON-NIVOLAS VERMELLE Cars Région

    vers NIVOLAS VERMELLE
    vers ANTHON

  • Car T15 PONT DE CHERUY-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU / NIVOLAS VERMELLE
    vers PONT DE CHERUY

  • Car NIV09 PONT DE CHERUY-NIVOLAS VERMELLE Cars Région

    vers NIVOLAS VERMELLE
    vers SAINT MARCEL BEL ACCUEIL
