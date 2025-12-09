Infos transport en commun : L.BJA03, BJA08, NIV05, NIV09, T15 : retards
Perturbation
Ce mardi 9 décembre, en raison d'une circulation difficile, les lignes BJA03, BJA08, NIV05, NIV09 et T15 enregistrent des retards indéterminés.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
BJA08 CHARVIEU-BOURGOIN Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers JANNEYRIAS
-
BJA03 SATOLAS ET BONCE-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers SATOLAS ET BONCE
-
NIV05 VILLETTE D'ANTHON-NIVOLAS VERMELLE Cars Régionvers NIVOLAS VERMELLE
vers ANTHON
-
T15 PONT DE CHERUY-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU / NIVOLAS VERMELLE
vers PONT DE CHERUY
-
NIV09 PONT DE CHERUY-NIVOLAS VERMELLE Cars Régionvers NIVOLAS VERMELLE
vers SAINT MARCEL BEL ACCUEIL