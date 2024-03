Jusqu'au 30/04/2024 - Cars Région

A compter du jeudi 14 mars et pour une durée indéterminée

Arrêts "Route de Tourdan" à Pact et "Car. Bois-Vieux" à Beaurepaire

non desservis et arrêt "La Place" déplacé

En raison du risque d'effondrement d'une grange sur la commune de Pact, les arrêts "Route de Tourdan" à Pact et "Car. Bois-Vieux" à Beaurepaire ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter à l'arrêt "La Place", déplacé sur la RD134 face à la mairie.

Merci de votre compréhension