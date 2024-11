Jusqu'au 29/11/2024 - Cars Région

Du jeudi 21 au vendredi 29 novembre, en raison d'une coupure suite à un éboulement à Vaujany, les lignes BDO04, PALMA, T70 et T71 sont déviées par la RD43C (L'Enversin) et les arrêts "Le Perrier" et "L'Eglise" ne seront pas desservis. Merci de vous reporter sur les arrêts "Pourchery" ou "Station Téléphérique".

Merci de votre compréhension.