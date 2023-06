Jusqu'au 23/06/2023 - Cars Région

Le vendredi 23 juin 2023

Entre 06h00 et 12h00

Arrêts " Le Raffour " à Bourg-d'Oisans, " La Voulte " et " La Beurrière " à Oz non desservis

En raison du passage d'un convoi exceptionnel, les arrêts " Le Raffour" à Bourg-d'Oisans, " La Voulte " et "La Beurrière " à Oz ne seront pas desservis, entre 06h00 et 12h00.

Merci de vous reporter aux arrêts " Plan Barbier " ou "Pont Rouge " à Allemont, exceptionnellement desservis.

Merci de votre compréhension.