Infos transport en commun : L.BDO04 : arrêts non desservis à Oz du 15 au 20 octobre
Perturbation
Du mercredi 15 octobre au lundi 20 octobre 2025.
En raison de travaux, la route Départementale 44 sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.
Les arrêts « La Beurrière » et « La Voulte » à Oz ne pourront être desservis et seront reportés à l’arrêt « Le Raffour » à Bourg-d’Oisans, entre 8h30 et 17h00.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
BDO04 VAUJANY-OZ-ALLEMONT-BOURG D'OISANS Cars Régionvers BOURG D'OISANS (LE)
vers OZ / VAUJANY