Infos transport en commun : L.BDO04 : arrêts non desservis à Oz du 15 au 20 octobre

Perturbation

Jusqu'au 20/10/2025 - Cars Région

Du mercredi 15 octobre au lundi 20 octobre 2025.

 

En raison de travaux, la route Départementale 44 sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

Les arrêts « La Beurrière » et « La Voulte » à Oz ne pourront être desservis et seront reportés à l’arrêt « Le Raffour » à Bourg-d’Oisans, entre 8h30 et 17h00.

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car BDO04 VAUJANY-OZ-ALLEMONT-BOURG D'OISANS Cars Région

    vers BOURG D'OISANS (LE)
    vers OZ / VAUJANY
