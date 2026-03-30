Jusqu'au 30/03/2026 - Cars Région

Ce lundi 30 mars, le départ à 7h10 de Vaujany en direction Bourg d'Oisans l' arrêt VAUJANY "La Villette" ne sera pas desservi car le véhicule est trop grand. le conducteur ira à Rochetaillé et les elèves devront prendre la BDO et les élèves devront prendre la BDO0404 pour aller au "Le Raffour" et à " Halte Routière".