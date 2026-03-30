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Date d'impression : 30/03/2026

Infos transport en commun : L.BDO04 : arrêt non desservi

Perturbation

Jusqu'au 30/03/2026 - Cars Région

Ce lundi 30 mars, le départ à 7h10 de Vaujany en direction Bourg d'Oisans l' arrêt  VAUJANY "La Villette" ne sera pas desservi car le véhicule est trop grand. le conducteur ira à Rochetaillé et les elèves devront prendre la BDO et les élèves devront prendre la BDO0404 pour aller au "Le Raffour" et à " Halte Routière".

Ligne(s) concernée(s)

  • Car BDO04 VAUJANY-OZ-ALLEMONT-BOURG D'OISANS Cars Région

    vers BOURG D'OISANS (LE)
    vers OZ / VAUJANY
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