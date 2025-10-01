Infos transport en commun : L.BDO02 : services perturbés le mercredi 1er octobre
Perturbation
Le mercredi 1er octobre 2025
En raison de travaux sur la route départementale 211a sur les communes du Freney d’Oisans et de Auris en Oisans, des perturbations sont à prévoir sur le réseau Cars Région.
• La Ligne BDO0205 au départ de 12h45 du Freney d’Oisans et à destination de Auris-en-Oisans ne circulera pas.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
BDO02 AURIS-MIZOEN-LE FRENEY-BOURG D'OISANS Cars Régionvers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE)
vers AURIS EN OISANS / DEUX ALPES (LES) / MIZOEN