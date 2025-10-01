Jusqu'au 01/10/2025 - Cars Région

Le mercredi 1er octobre 2025

En raison de travaux sur la route départementale 211a sur les communes du Freney d’Oisans et de Auris en Oisans, des perturbations sont à prévoir sur le réseau Cars Région.

• La Ligne BDO0205 au départ de 12h45 du Freney d’Oisans et à destination de Auris-en-Oisans ne circulera pas.

Merci de votre compréhension