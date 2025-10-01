itinisère

Infos transport en commun : L.BDO02 : services perturbés le mercredi 1er octobre

Perturbation

Jusqu'au 01/10/2025 - Cars Région

Le mercredi 1er octobre 2025

En raison de travaux sur la route départementale 211a sur les communes du Freney d’Oisans et de Auris en Oisans, des perturbations sont à prévoir sur le réseau Cars Région.

• La Ligne BDO0205 au départ de 12h45 du Freney d’Oisans et à destination de Auris-en-Oisans ne circulera pas.

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car BDO02 AURIS-MIZOEN-LE FRENEY-BOURG D'OISANS Cars Région

    vers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE)
    vers AURIS EN OISANS / DEUX ALPES (LES) / MIZOEN
