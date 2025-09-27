Infos transport en commun : L.BDO02 : départs non effectués les 22, 23, 25, 26, 27 septembre
Perturbation
Ce lundi 22, mardi 23, jeudi 25, vendredi 26, lundi 29 et mardi 30 septembre, suite à la fermeture de l'école d'Auris-en-Oisans, les départs sur la ligne BD002, ci-dessous ne seront pas assurés :
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
BDO02 AURIS-MIZOEN-LE FRENEY-BOURG D'OISANS Cars Régionvers AURIS EN OISANS / BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE)
vers AURIS EN OISANS / DEUX ALPES (LES) / MIZOEN