Jusqu'au 27/09/2025 - Cars Région

Ce lundi 22, mardi 23, jeudi 25, vendredi 26, lundi 29 et mardi 30 septembre, suite à la fermeture de l'école d'Auris-en-Oisans, les départs sur la ligne BD002, ci-dessous ne seront pas assurés :

Merci de votre compréhension.