Infos transport en commun : L.BDO02 : départ non effectué
Perturbation
Ce mercredi 7 janvier, sur la ligne BDO02, le départ à 12h45 de Le Freney-d'Oisans en direction de Auris ne sera pas effectué, le conducteur est absent et n'a pas pu être remplacé.
Les élèves seront pris en charge par le départ à 12h25 de Le Bourg d'Oisans en direction de Mizoen. Retard à prévoir à l'arrivée
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
BDO02 AURIS-MIZOEN-LE FRENEY-BOURG D'OISANS Cars Régionvers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE)
vers AURIS EN OISANS / DEUX ALPES (LES) / MIZOEN