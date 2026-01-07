Jusqu'au 07/01/2026 - Cars Région

Ce mercredi 7 janvier, sur la ligne BDO02, le départ à 12h45 de Le Freney-d'Oisans en direction de Auris ne sera pas effectué, le conducteur est absent et n'a pas pu être remplacé.

Les élèves seront pris en charge par le départ à 12h25 de Le Bourg d'Oisans en direction de Mizoen. Retard à prévoir à l'arrivée

Merci de votre compréhension