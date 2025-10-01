Infos transport en commun : L.BDO02 : arrêts non desservis et retards à prévoir mercredi 1er octobre
Perturbation
Le mercredi 1er octobre 2025
En raison de travaux sur la route départementale 211a sur les communes du Freney d’Oisans et d'Auris en Oisans,
- La ligne BDO0205/1 au départ de 12h45 du Freney d’Oisans est déviée par Le Bourg-d‘Oisans.
- Les arrêts « Les Chazeaux », « Champrond », « L’Église » et « Le Puy » sur la commune du Freney d’Oisans ne sont pas desservis.
- Des retards sont à prévoir.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
BDO02 AURIS-MIZOEN-LE FRENEY-BOURG D'OISANS Cars Régionvers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE)
- LE PUY FRENEY D'OISANS (LE)
- L'EGLISE FRENEY D'OISANS (LE)
- CHAMPROND FRENEY D'OISANS (LE)
- LES CHAZEAUX FRENEY D'OISANS (LE)
- LES CHAZEAUX FRENEY D'OISANS (LE)
- CHAMPROND FRENEY D'OISANS (LE)
- L'EGLISE FRENEY D'OISANS (LE)
- LE PUY FRENEY D'OISANS (LE)