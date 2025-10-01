itinisère

Infos transport en commun : L.BDO02 : arrêts non desservis et retards à prévoir mercredi 1er octobre

Perturbation

Jusqu'au 01/10/2025 - Cars Région

Le mercredi 1er octobre 2025

En raison de travaux sur la route départementale 211a sur les communes du Freney d’Oisans et d'Auris en Oisans, 

  • La ligne BDO0205/1 au départ de 12h45 du Freney d’Oisans est déviée par Le Bourg-d‘Oisans.
  • Les arrêts « Les Chazeaux », « Champrond », « L’Église » et « Le Puy » sur la commune du Freney d’Oisans ne sont pas desservis.
  • Des retards sont à prévoir.

 

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car BDO02 AURIS-MIZOEN-LE FRENEY-BOURG D'OISANS Cars Région

    vers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE)
    • LE PUY FRENEY D'OISANS (LE)
    • L'EGLISE FRENEY D'OISANS (LE)
    • CHAMPROND FRENEY D'OISANS (LE)
    • LES CHAZEAUX FRENEY D'OISANS (LE)
    vers AURIS EN OISANS / DEUX ALPES (LES) / MIZOEN
    • LES CHAZEAUX FRENEY D'OISANS (LE)
    • CHAMPROND FRENEY D'OISANS (LE)
    • L'EGLISE FRENEY D'OISANS (LE)
    • LE PUY FRENEY D'OISANS (LE)
