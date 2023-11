Jusqu'au 07/07/2024 - Cars Région

Dès jeudi 21 septembre 2023

En raison de sureffectifs, l’arrêt « champ mars » à Dolomieu est désormais desservi à 7h31 par le car en provenance de Corbelin pour rejoindre le collège Arc-en-Ciers et non plus à 7h38 par le car en provenance de Dolomieu.

Pour le retour du collège Arc-en-Ciers, l’arrêt « Champ Mars » à Dolomieu est desservi par le car à destination des AvenièresVeyrins-Thuellin à 12h26 le mercredi et à 17h26 les lundi, mardi, jeudi et vendredi et non plus par le car à destination de Dolomieu.

Merci de votre compréhension