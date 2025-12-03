Jusqu'au 03/12/2025 - Cars Région

Ce mercredi 3 décembre, fin des perturbations sur les ligne AVE02 et LTP14.

Les arrêts "Couverier" à Dolomieu et "Bois de Thuellin" à Les Avenières-Veyrins-Thuellin sont à nouveau desservis.

Merci de votre comprhénsion