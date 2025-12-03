itinisère

Infos transport en commun : L.AVE02 et LTP14: arrêts à nouveau desservis

Perturbation

Jusqu'au 03/12/2025 - Cars Région

Ce mercredi 3 décembre, fin des perturbations sur les ligne AVE02 et LTP14.

Les arrêts "Couverier" à Dolomieu et "Bois de Thuellin" à Les Avenières-Veyrins-Thuellin sont à nouveau desservis.

Merci de votre comprhénsion 

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car AVE02 DOLOMIEU-VEYRINS-THUEL.- LES AVENIERES Cars Région

    vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN
    vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / DOLOMIEU

  • Car LTP14 MORESTEL-LES AVENIERES-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / MORESTEL
