Infos transport en commun : L.AVE02 et LTP14: arrêts à nouveau desservis
Perturbation
Ce mercredi 3 décembre, fin des perturbations sur les ligne AVE02 et LTP14.
Les arrêts "Couverier" à Dolomieu et "Bois de Thuellin" à Les Avenières-Veyrins-Thuellin sont à nouveau desservis.
Merci de votre comprhénsion
Ligne(s) concernée(s)
AVE02 DOLOMIEU-VEYRINS-THUEL.- LES AVENIERES Cars Régionvers AVENIERES VEYRINS THUELLIN
vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / DOLOMIEU
LTP14 MORESTEL-LES AVENIERES-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / MORESTEL