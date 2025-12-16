Infos transport en commun : L.AVE02 AVE04 BJA04 BJA06 BJA10 CSA08 LTP01 LTP02 LTP03 LTP04 : retards
Perturbation
Ce mardi 16 décembre, en raison d’une circulation difficile suite à la manifestation des agriculteurs, les cars des lignes AVE02 AVE04 BJA04, BJA06, BJA10, CSA08, LTP01, LTP02, LTP03 LTP04 enregistrent des retards indéterminés
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
AVE02 DOLOMIEU-VEYRINS-THUEL.- LES AVENIERES Cars Régionvers AVENIERES VEYRINS THUELLIN
vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / DOLOMIEU
CSA08 DESSERTE LA COTE ST ANDRE Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA)
vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MARCELLIN / TOUR DU PIN (LA)
LTP04 FAVERGES-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers FAVERGES DE LA TOUR / SAINT CLAIR DE LA TOUR
BJA06 ST V. CESSIEU-SUCCIEU-SEREZIN-B.JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers SAINT VICTOR DE CESSIEU
LTP03 BOIS DE CESSIEU-ROCHETOIRIN-TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers CESSIEU
BJA04 ST CHEF-ST SAVIN-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers MONTCARRA / ST SAVIN
LTP02 AOSTE-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers AOSTE / FAVERGES DE LA TOUR
LTP01 DOLOMIEU-ST JEAN DE SOUDAIN-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers ROCHETOIRIN / TOUR DU PIN (LA)
BJA10 PONT DE BEAUVOISIN-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers PONT DE BEAUVOISIN / ROMAGNIEU
AVE04 LA TOUR DU PIN-LES AVENIERES Cars Régionvers AVENIERES VEYRINS THUELLIN
vers TOUR DU PIN (LA)