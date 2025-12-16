itinisère

Infos transport en commun : L.AVE02 AVE04 BJA04 BJA06 BJA10 CSA08 LTP01 LTP02 LTP03 LTP04 : retards

Perturbation

Jusqu'au 16/12/2025 - Cars Région

Ce mardi 16 décembre, en raison d’une circulation difficile suite à la manifestation des agriculteurs, les cars des lignes AVE02 AVE04 BJA04, BJA06, BJA10, CSA08, LTP01, LTP02, LTP03 LTP04 enregistrent des retards indéterminés

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car AVE02 DOLOMIEU-VEYRINS-THUEL.- LES AVENIERES Cars Région

    vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN
    vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / DOLOMIEU

  • Car CSA08 DESSERTE LA COTE ST ANDRE Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA)
    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MARCELLIN / TOUR DU PIN (LA)

  • Car LTP04 FAVERGES-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers FAVERGES DE LA TOUR / SAINT CLAIR DE LA TOUR

  • Car BJA06 ST V. CESSIEU-SUCCIEU-SEREZIN-B.JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers SAINT VICTOR DE CESSIEU

  • Car LTP03 BOIS DE CESSIEU-ROCHETOIRIN-TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers CESSIEU

  • Car BJA04 ST CHEF-ST SAVIN-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers MONTCARRA / ST SAVIN

  • Car LTP02 AOSTE-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers AOSTE / FAVERGES DE LA TOUR

  • Car LTP01 DOLOMIEU-ST JEAN DE SOUDAIN-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers ROCHETOIRIN / TOUR DU PIN (LA)

  • Car BJA10 PONT DE BEAUVOISIN-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers PONT DE BEAUVOISIN / ROMAGNIEU

  • Car AVE04 LA TOUR DU PIN-LES AVENIERES Cars Région

    vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN
    vers TOUR DU PIN (LA)
