Infos transport en commun : L.AVE02: arrêts non desservis
Perturbation
Ce mercredi 3 décembre, suite à une circulation difficile, les cars de la ligne AVE02 ne desserviront pas les arrêts Couverier" à Dolomieu et "Bois de Thuellin" à Les Avenières-Veyrins-Thuellin.
Merci de vous reporter sur les arrêts "Le Dru" à Dolomieu, exceptionnellement desservi, et "Thuellin Eglise" à Les Avenières-Veyrins-Thuellin.
Merci de votre comprhénsion
Ligne(s) concernée(s)
-
AVE02 DOLOMIEU-VEYRINS-THUEL.- LES AVENIERES Cars Régionvers AVENIERES VEYRINS THUELLIN
vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / DOLOMIEU