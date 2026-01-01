itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 07/01/2026

Infos transport en commun : L'arrêt Pierre Loti de la ligne 18 direction Cimetière Intercommunal est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux.

Perturbation

Jusqu'au 08/01/2026 - M réso

L'arrêt Pierre Loti de la ligne 18 direction Cimetière Intercommunal est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux. L'arrêt provisoire est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 18 MEYLAN Lycée du Grésivaudan / POISAT Cimetière Intercommunal M réso

    vers MEYLAN - Lycée du Grésivaudan / GRENOBLE - Verdun - Préfecture
    vers POISAT - Cimetière Intercommunal
Voir toutes les infos trafic