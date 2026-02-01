Infos transport en commun : L'arrêt Les Saules de la ligne C6 direction Maisons Neuves est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux.
Perturbation
L'arrêt Les Saules de la ligne C6 direction Maisons Neuves est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux. L'arrêt provisoire n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
Ligne(s) concernée(s)
-
C6 Eybens Maisons Neuves / Grenoble Oxford M résovers EYBENS - Maisons Neuves / GRENOBLE - Grand'place
vers GRENOBLE - Oxford