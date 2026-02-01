itinisère

Infos transport en commun : L'arrêt Les Saules de la ligne C6 direction Maisons Neuves est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux.

Perturbation

Jusqu'au 26/02/2026 - M réso

L'arrêt Les Saules de la ligne C6 direction Maisons Neuves est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux. L'arrêt provisoire n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C6 Eybens Maisons Neuves / Grenoble Oxford M réso

    vers EYBENS - Maisons Neuves / GRENOBLE - Grand'place
    vers GRENOBLE - Oxford
