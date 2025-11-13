itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 12/11/2025

Infos transport en commun : L'arrêt Le Pont de Genevrey de la ligne 25 direction Colonel Dumont est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux.

Perturbation

Jusqu'au 13/11/2025 - M’Réso

L'arrêt Le Pont de Genevrey de la ligne 25 direction Colonel Dumont est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux. L'arrêt provisoire n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 25 GRENOBLE Colonel Dumont / LE GUA Les Saillants M’Réso

    vers GRENOBLE - Gares / GRENOBLE - Colonel Dumont
    • Le Pont de Genevrey VIF
    vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / VIF - La Valonne
Voir toutes les infos trafic