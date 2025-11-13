Infos transport en commun : L'arrêt Le Pont de Genevrey de la ligne 25 direction Colonel Dumont est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux.
Perturbation
Ligne(s) concernée(s)
25 GRENOBLE Colonel Dumont / LE GUA Les Saillants M’Résovers GRENOBLE - Gares / GRENOBLE - Colonel Dumont
- Le Pont de Genevrey VIF