Jusqu'au 07/07/2022 - Cars Région

Dès lundi 4 octobre 2021

Les arrêts "Le Brenier" à Saint-Ondras et "Carrefour Marcelas" à Valencogne sont transférés sur la ligne ABR08 le mercredi midi et les lundi, mardi, jeudi et vendredi soir. Les horaires de passage aux arrêts sont les suivants :

La desserte du matin est inchangée.

Merci de votre compréhension