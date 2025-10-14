itinisère

Infos transport en commun : L.ABR02 BJA10 LTP07 NIV02 PBE06 PBE07 PBE10 : arrêt "Ferrard" à nouveau desservi

Perturbation

Jusqu'au 14/10/2025 - Cars Région

ce samedi 11 octobre en raison de la fin de l'accident au passage à niveau de Saint-André-le-Gaz, l'arrêt "Ferrard" est à nouveau desservi.

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car NIV02 ST GEOIRE VNE-PT BEAUVOISIN-N.VERMELLE Cars Région

    vers NIVOLAS VERMELLE / TOUR DU PIN (LA)
    vers LES ABRETS / ST GEOIRE EN VALDAINE

  • Car PBE10 ST ANDRE LE GAZ-LES ABRETS-PT BEAUVOISIN Cars Région

    vers PONT DE BEAUVOISIN
    vers SAINT ANDRE LE GAZ

  • Car ABR02 LA BATIE MONTGASCON-FITILIEU-LES ABRETS Cars Région

    vers LES ABRETS
    vers LES ABRETS / SAINT ANDRE LE GAZ

  • Car LTP07 PONT DE BEAUVOISIN-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers LES ABRETS / PONT DE BEAUVOISIN

  • Car PBE06 LA T. PIN-ST DIDIER-PONT DE BEAUVOISIN Cars Région

    vers PONT DE BEAUVOISIN
    vers ROCHETOIRIN / TOUR DU PIN (LA)

  • Car PBE07 BIOL-MONTREVEL-ST VICTOR-PONT BEAUVOISIN Cars Région

    vers PONT DE BEAUVOISIN
    vers BIOL

  • Car BJA10 PONT DE BEAUVOISIN-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers PONT DE BEAUVOISIN / ROMAGNIEU
