Infos transport en commun : L.ABR02, BJA10, LTP07, NIV02, PBE06, PBE07 et PBE10 : arrêt non desservi
Perturbation
Ce lundi 6 octobre, en raison d'un accident au passage à niveau de Saint-André-le-Gaz, la rue Victor Hugo est fermée et l'arrêt "Ferrard" ne sera pas desservi.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
NIV02 ST GEOIRE VNE-PT BEAUVOISIN-N.VERMELLE Cars Régionvers NIVOLAS VERMELLE / TOUR DU PIN (LA)
vers LES ABRETS / ST GEOIRE EN VALDAINE
-
PBE10 ST ANDRE LE GAZ-LES ABRETS-PT BEAUVOISIN Cars Régionvers PONT DE BEAUVOISIN
vers SAINT ANDRE LE GAZ
-
ABR02 LA BATIE MONTGASCON-FITILIEU-LES ABRETS Cars Régionvers LES ABRETS
vers LES ABRETS / SAINT ANDRE LE GAZ
-
LTP07 PONT DE BEAUVOISIN-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers LES ABRETS / PONT DE BEAUVOISIN
-
PBE06 LA T. PIN-ST DIDIER-PONT DE BEAUVOISIN Cars Régionvers PONT DE BEAUVOISIN
vers ROCHETOIRIN / TOUR DU PIN (LA)
-
PBE07 BIOL-MONTREVEL-ST VICTOR-PONT BEAUVOISIN Cars Régionvers PONT DE BEAUVOISIN
vers BIOL
-
BJA10 PONT DE BEAUVOISIN-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers PONT DE BEAUVOISIN / ROMAGNIEU