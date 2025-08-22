La Vuelta Mardi 26 août, 4ème étape "Susa- Voiron"

Les coureurs prendront le départ en Italie, à Susa, pour une étape de 192 kilomètres et une arrivée à Voiron prévue à 16h30.

En provenance de l'Oisans, le peloton traverse l'aire grenobloise en passant par Vizille, Le Pont-deClaix, Claix. Il franchit ensuite le Drac pour rejoindre la rive gauche entre Seyssins et Veurey-Voroize avant de gagner le Pays Voironnais de St-Quentin-sur-Isère à Voiron.

Horaires prévisionnels de fermeture des routes sur le parcours de l'étape

L'ensemble des horaires de fermeture des routes est donné à titre indicatif. Les fermetures et réouvertures seront décidées par les forces de l'ordre en fonction des conditions de circulation.

Routes de l'Oisans, fermeture des routes à partir de 12h45

- Secteur de la métropole grenobloise, de Séchilienne à Le Pont-de-Claix, fermeture des routes prévue de 14h00 à 16h00: D1091, N85, D1085A, D1075.

- Secteur de la métropole grenobloise, de Claix à Veurey-Voroize, fermeture des routes prévue de 14h00 à 16h30: D269, D106D, D6, D106B, D1532.

- Secteur du Pays Voironnais, fermeture des routes prévue à partir de 14h45.

Toutes les informations concernant cet événement sont à retrouver sur le site https://www.mobilites-m.fr/lavuelta