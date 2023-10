Perturbation

Jusqu'au 28/10/2023 - TAG

La ligne 16 est scindée en 2 tronçons entre Gendarmerie et Verdun - Préfecture et entre Verdun - Préfecture et Montfleury / Lycée du Grésivaudan. Le départ à Verdun vers Montfleury s'effectue depuis l'arrêt des lignes 14/15. A noter que des retards à prévoir.