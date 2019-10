Jusqu'au 04/07/2020 - Transisère

Dès le mardi 12 novembre

Afin de mieux répartir les clients dans les cars, le départ de 6h55 de l’arrêt « Place » aux Echelles et à destination de Chambéry ne desservira plus les arrêts des communes de Saint-Jean-de-Couz, Saint-Thibaut-de-Couz et Saint-Cassin.

Les clients de ces communes sont invités à se reporter sur le départ de 6h39 de l’arrêt « Place » aux Echelles et à destination de Chambéry ou sur le départ de 5h55 de Voiron à destination de Chambéry.

Merci de votre compréhension

L'équipe Transisère