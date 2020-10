Jusqu'au 20/11/2020 - Transisère

Dès le 5 octobre 2020

Suite aux travaux de la RN85, les lignes 4100 et 4101 sont modifiées du lundi 5 octobre au vendredi 20 novembre 2020.

En direction de Grenoble, l’arrêt "Petichet" ne sera plus desservi durant la période des travaux et les arrêts "Croix des Théneaux" et "Laffrey Le Lac" seront desservis à leur nouvel emplacement.

Entre les arrêts "Laffrey Le Lac" et Grenoble, les horaires sont décalés de 15 minutes du fait de la déviation.

Merci de votre compréhension

L'équipe Transisère