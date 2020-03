Jusqu'au 30/04/2020 - Transisère

A compter du mercredi 22 janvier 2020

Les arrêts "Sarennes la Bergerie" et "La Garde Village" sont ajoutés sur les départs de l'Agence Transisère VFD à 7h40, et Huez Rond-point des pistes à 17h20 et 17h35.

Merci de votre compréhension

L’équipe Transisère