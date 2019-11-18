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Date d'impression : 18/11/2019

Infos transport en commun : L.2180 : arrêts non desservis

Perturbé

Jusqu'au 18/11/2019 - Transisère

Ce lundi 18 novembre , suite à une coupure de route, la ligne 2180 ne dessert pas les arrêts entre "Route de Beaurepaire" à Cours-et-Buis et "Nouvelle Gare Routière" à Vienne.

Merci de votre compréhension

L’équipe Transisère

 

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car 2180 BEAUREPAIRE-VIENNE Transisère

    vers EYZIN PINET / MONTSEVEROUX / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    • LE FIT COUR ET BUIS
    • LE CYVAS EYZIN PINET
    • MAIRIE COUR ET BUIS
    • CAR.DU VERNAY COUR ET BUIS
    • CENTRE EYZIN PINET
    • BOURNE CARREFOUR MONTSEVEROUX
    • LE PINET EYZIN PINET
    • BOURG MONTSEVEROUX
    • LA MARTINIERE EYZIN PINET
    • CHEZ PISTOLET EYZIN PINET
    • LE MILLET MONTSEVEROUX
    • LA ROSIERE ECOLE ESTRABLIN
    • BERARDIER JARDIN
    • LE BURON EYZIN PINET
    • LE CHAMBOUD EYZIN PINET
    • LA MARAUQUE-LE COLAS EYZIN PINET
    • LYCEE SAINT ROMAIN EN GAL
    • COLLEGE PONSARD VIENNE
    • CHEZ MEUNIER ESTRABLIN
    • CHEMIN SUR CORDIER COUR ET BUIS
    • LES CELESTES VIENNE
    • LE MICHALET EYZIN PINET
    • PLACE DE LA ST VINCENT ESTRABLIN
    • LE CHAMBOUD 2 EYZIN PINET
    vers BEAUREPAIRE / EYZIN PINET / REVEL TOURDAN
    • LE FIT COUR ET BUIS
    • LE CYVAS EYZIN PINET
    • MAIRIE COUR ET BUIS
    • CAR.DU VERNAY COUR ET BUIS
    • CENTRE EYZIN PINET
    • BOURNE CARREFOUR MONTSEVEROUX
    • LE PINET EYZIN PINET
    • BOURG MONTSEVEROUX
    • LA MARTINIERE EYZIN PINET
    • CHEZ PISTOLET EYZIN PINET
    • LE MILLET MONTSEVEROUX
    • LA ROSIERE ECOLE ESTRABLIN
    • BERARDIER JARDIN
    • LE CHAMBOUD EYZIN PINET
    • LA MARAUQUE-LE COLAS EYZIN PINET
    • LYCEE SAINT ROMAIN EN GAL
    • COLLEGE PONSARD VIENNE
    • CHEZ MEUNIER ESTRABLIN
    • LES CELESTES VIENNE
    • LE MICHALET EYZIN PINET
    • JEU DE PAUME VIENNE
    • PLACE DE LA ST VINCENT ESTRABLIN
    • LE CHAMBOUD 2 EYZIN PINET
    • LE BURON EYZIN PINET