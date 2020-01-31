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Date d'impression : 17/01/2020

Infos transport en commun : L.2080,2960,VER03,VFT02,VIE09 : arrêt "Gare" à St-Georges-d'Espéranche déplacé

Perturbation

Jusqu'au 31/01/2020 - Transisère

Du 17 au 31 janvier 2019
Arrêt « Gare » à St-Georges-d’Espéranche
Déplacé



En raison de travaux sur la commune de St-Georgesd’Espéranche, l’arrêt « Gare » est déplacé comme suit :

 

gare-st-georges-17-01-2020.JPG

Merci de votre compréhension

L’équipe Transisère

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car VER03 ST JUST CHALEYSSIN-LA VERPILLIERE Transisère

    vers VERPILLIERE (LA)
    vers SAINT JUST CHALEYSSIN

  • Car VFT02 LIEUDIEU-ST J. DE BOURNAY-VILLEFONTAINE Transisère

    vers VILLEFONTAINE
    vers MEYSSIEZ / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY / SAVAS MEPIN / VILLENEUVE DE MARC

  • Car 2080 VALENCIN-ARTAS-BOURGOIN JALLIEU Transisère

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers ARTAS / CRACHIER / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JUST CHALEYSSIN / VALENCIN

  • Car 2960 ST JEAN DE BOURNAY-LYON Transisère

    vers CHARANTONNAY / HEYRIEUX / LYON / VENISSIEUX
    vers DIEMOZ / HEYRIEUX / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY

  • Car VIE09 HEYRIEUX-SEPTEME-VIENNE Transisère

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL / VIENNE
    vers CHARANTONNAY / HEYRIEUX / OYTIER SAINT OBLAS / SEPTEME