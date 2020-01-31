Infos transport en commun : L.2080,2960,VER03,VFT02,VIE09 : arrêt "Gare" à St-Georges-d'Espéranche déplacé
Perturbation
Du 17 au 31 janvier 2019
Arrêt « Gare » à St-Georges-d’Espéranche
Déplacé
En raison de travaux sur la commune de St-Georgesd’Espéranche, l’arrêt « Gare » est déplacé comme suit :
Merci de votre compréhension
L’équipe Transisère
Ligne(s) concernée(s)
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VER03 ST JUST CHALEYSSIN-LA VERPILLIERE Transisèrevers VERPILLIERE (LA)
vers SAINT JUST CHALEYSSIN
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VFT02 LIEUDIEU-ST J. DE BOURNAY-VILLEFONTAINE Transisèrevers VILLEFONTAINE
vers MEYSSIEZ / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY / SAVAS MEPIN / VILLENEUVE DE MARC
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2080 VALENCIN-ARTAS-BOURGOIN JALLIEU Transisèrevers BOURGOIN JALLIEU
vers ARTAS / CRACHIER / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JUST CHALEYSSIN / VALENCIN
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2960 ST JEAN DE BOURNAY-LYON Transisèrevers CHARANTONNAY / HEYRIEUX / LYON / VENISSIEUX
vers DIEMOZ / HEYRIEUX / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY
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VIE09 HEYRIEUX-SEPTEME-VIENNE Transisèrevers SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL / VIENNE
vers CHARANTONNAY / HEYRIEUX / OYTIER SAINT OBLAS / SEPTEME