itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 12/05/2021

Infos transport en commun : L.2070, 2080, 2180, 2900, 2960, 2990, EXP4 : risques de perturbations le 21 mai

Perturbation

Jusqu'au 21/05/2021 - Transisère

Le vendredi 21 mai 2021
De 12h30 à 16h30
Risques de perturbations

 

En raison de la manifestation sportive, Alpes Isère Tour, organisée sur le département de l’Isère des retards sont à prévoir, de 12h30 à 16h30.

 

Merci de votre compréhension

L'équipe Transisère

Ligne(s) concernée(s)

  • Car 2180 BEAUREPAIRE-VIENNE Transisère

    vers EYZIN PINET / MONTSEVEROUX / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers BEAUREPAIRE / EYZIN PINET / REVEL TOURDAN

  • Car 2080 VALENCIN-ARTAS-BOURGOIN JALLIEU Transisère

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers ARTAS / CRACHIER / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JUST CHALEYSSIN / VALENCIN

  • Car 2070 HEYRIEUX-ROCHE-BOURGOIN JALLIEU Transisère

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers SAINT ALBAN DE ROCHE / VALENCIN

  • Car 2990 BOURGOIN JALLIEU-L'ISLE D'ABEAU-VIENNE Transisère

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers VIENNE

  • Car 2960 ST JEAN DE BOURNAY-LYON Transisère

    vers CHARANTONNAY / HEYRIEUX / LYON / VENISSIEUX
    vers DIEMOZ / HEYRIEUX / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY

  • Car 2900 VIENNE-LA COTE ST ANDRE Transisère

    vers COTE SAINT ANDRE (LA) / ESTRABLIN / ROYAS / SAINT JEAN DE BOURNAY
    vers ESTRABLIN / SAINT JEAN DE BOURNAY / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE

  • Car EXP4 EXPRESS CREMIEU-MEYZIEU Transisère

    vers MEYZIEU
    vers CREMIEU / VILLEMOIRIEU
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