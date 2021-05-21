Infos transport en commun : L.2070, 2080, 2180, 2900, 2960, 2990, EXP4 : risques de perturbations le 21 mai
Perturbation
Le vendredi 21 mai 2021
De 12h30 à 16h30
Risques de perturbations
En raison de la manifestation sportive, Alpes Isère Tour, organisée sur le département de l’Isère des retards sont à prévoir, de 12h30 à 16h30.
Merci de votre compréhension
L'équipe Transisère
Ligne(s) concernée(s)
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2180 BEAUREPAIRE-VIENNE Transisèrevers EYZIN PINET / MONTSEVEROUX / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers BEAUREPAIRE / EYZIN PINET / REVEL TOURDAN
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2080 VALENCIN-ARTAS-BOURGOIN JALLIEU Transisèrevers BOURGOIN JALLIEU
vers ARTAS / CRACHIER / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JUST CHALEYSSIN / VALENCIN
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2070 HEYRIEUX-ROCHE-BOURGOIN JALLIEU Transisèrevers BOURGOIN JALLIEU
vers SAINT ALBAN DE ROCHE / VALENCIN
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2990 BOURGOIN JALLIEU-L'ISLE D'ABEAU-VIENNE Transisèrevers BOURGOIN JALLIEU
vers VIENNE
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2960 ST JEAN DE BOURNAY-LYON Transisèrevers CHARANTONNAY / HEYRIEUX / LYON / VENISSIEUX
vers DIEMOZ / HEYRIEUX / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY
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2900 VIENNE-LA COTE ST ANDRE Transisèrevers COTE SAINT ANDRE (LA) / ESTRABLIN / ROYAS / SAINT JEAN DE BOURNAY
vers ESTRABLIN / SAINT JEAN DE BOURNAY / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
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EXP4 EXPRESS CREMIEU-MEYZIEU Transisèrevers MEYZIEU
vers CREMIEU / VILLEMOIRIEU