Infos transport en commun : L.1230, 2090, BJA03, IDB01, IDB03, MEE01, NIV02, NIV03 : départs non effectués
Perturbé
Ce vendredi 15 novembre, suite à un épisode neigeux sur la ligne 1230, 2090, BJA03, IDB01, IDB03, MEE01, NIV02 et NIV03, les départs ne seront pas effectués sur tous les services.
Merci de votre compréhension
L’équipe Transisère
Ligne(s) concernée(s)
-
IDB03 SATOLAS-FRONTONAS-L'ISLE D'ABEAU Transisèrevers ISLE D'ABEAU (L')
vers FRONTONAS / SATOLAS ET BONCE
-
2090 ST JEAN DE BOURNAY-BOURGOIN JALLIEU Transisèrevers BOURGOIN JALLIEU / MEYRIEU LES ETANGS / SAINT AGNIN SUR BION
vers MEYRIEU LES ETANGS / SAINT AGNIN SUR BION / SAINT JEAN DE BOURNAY
-
MEE01 CHATONNAY-MEYRIEU LES ETANGS corres2090 Transisèrevers MEYRIEU LES ETANGS
vers CHATONNAY
-
BJA03 SATOLAS ET BONCE-BOURGOIN JALLIEU Transisèrevers BOURGOIN JALLIEU
vers FRONTONAS / SATOLAS ET BONCE
-
NIV03 LA T. DU PIN-NIVOLAS VERMELLE (ST-MARC) Transisèrevers NIVOLAS VERMELLE
vers TOUR DU PIN (LA)
-
NIV02 ST GEOIRE VNE-PT BEAUVOISIN-N.VERMELLE Transisèrevers NIVOLAS VERMELLE
vers ABRETS EN DAUPHINE (LES) / SAINT GEOIRE EN VALDAINE
-
IDB01 ST ALBAN DE ROCHE-ROCHE-L'ISLE D'ABEAU Transisèrevers ISLE D'ABEAU (L')
vers ROCHE / SAINT ALBAN DE ROCHE
-
1230 MONTALIEU VERCIEU-BOURGOIN JALLIEU Transisèrevers BOURGOIN JALLIEU
vers BOUVESSE QUIRIEU / CHARETTE / SAINT BAUDILLE DE LA TOUR / SALAGNON / SERMERIEU