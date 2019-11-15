itinisère
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Date d'impression : 15/11/2019

Infos transport en commun : L.1230, 2090, BJA03, IDB01, IDB03, MEE01, NIV02, NIV03 : départs non effectués

Perturbé

Jusqu'au 15/11/2019 - Transisère

Ce vendredi 15 novembre, suite à un épisode neigeux sur la ligne 1230, 2090, BJA03, IDB01, IDB03, MEE01, NIV02 et NIV03, les départs ne seront pas effectués sur tous les services.

Merci de votre compréhension

L’équipe Transisère

Ligne(s) concernée(s)

  • Car IDB03 SATOLAS-FRONTONAS-L'ISLE D'ABEAU Transisère

    vers ISLE D'ABEAU (L')
    vers FRONTONAS / SATOLAS ET BONCE

  • Car 2090 ST JEAN DE BOURNAY-BOURGOIN JALLIEU Transisère

    vers BOURGOIN JALLIEU / MEYRIEU LES ETANGS / SAINT AGNIN SUR BION
    vers MEYRIEU LES ETANGS / SAINT AGNIN SUR BION / SAINT JEAN DE BOURNAY

  • Car MEE01 CHATONNAY-MEYRIEU LES ETANGS corres2090 Transisère

    vers MEYRIEU LES ETANGS
    vers CHATONNAY

  • Car BJA03 SATOLAS ET BONCE-BOURGOIN JALLIEU Transisère

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers FRONTONAS / SATOLAS ET BONCE

  • Car NIV03 LA T. DU PIN-NIVOLAS VERMELLE (ST-MARC) Transisère

    vers NIVOLAS VERMELLE
    vers TOUR DU PIN (LA)

  • Car NIV02 ST GEOIRE VNE-PT BEAUVOISIN-N.VERMELLE Transisère

    vers NIVOLAS VERMELLE
    vers ABRETS EN DAUPHINE (LES) / SAINT GEOIRE EN VALDAINE

  • Car IDB01 ST ALBAN DE ROCHE-ROCHE-L'ISLE D'ABEAU Transisère

    vers ISLE D'ABEAU (L')
    vers ROCHE / SAINT ALBAN DE ROCHE

  • Car 1230 MONTALIEU VERCIEU-BOURGOIN JALLIEU Transisère

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers BOUVESSE QUIRIEU / CHARETTE / SAINT BAUDILLE DE LA TOUR / SALAGNON / SERMERIEU