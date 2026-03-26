itinisère

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Date d'impression : 26/03/2026

Infos transport en commun : L. MUR08, T90, T91, VIZ06 et VIZ07 : retard indéterminé

Perturbation

Jusqu'au 26/03/2026 - Cars Région

En raison de conditions de circulation difficiles, les lignes MUR08, T90, T91, VIZ06 et VIZ07 sont perturbées dans le sens montant.

Une déviation est mise en place via la D529 à partir de Champ-sur-Drac. Plusieurs arrêts ne sont pas desservis (sens montant uniquement). Report conseillé sur les arrêts "Pont de Champ" ou "Cimon".

Des retards sont à prévoir.

Merci pour votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car VIZ06 LA MURE-LAFFREY-VIZILLE Cars Région

    vers VIZILLE
    vers MURE (LA)

  • Car VIZ07 LA MURE-LA MOTTE D'AVEILLANS-VIZILLE Cars Région

    vers VIZILLE
    vers MURE (LA)

  • Car T90 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE / VIZILLE
    vers CORPS / LAFFREY / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)

  • Car T91 GRENOBLE-GAP Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers GAP
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