Jusqu'au 26/03/2026 - Cars Région

En raison de conditions de circulation difficiles, les lignes MUR08, T90, T91, VIZ06 et VIZ07 sont perturbées dans le sens montant.

Une déviation est mise en place via la D529 à partir de Champ-sur-Drac. Plusieurs arrêts ne sont pas desservis (sens montant uniquement). Report conseillé sur les arrêts "Pont de Champ" ou "Cimon".

Des retards sont à prévoir.

Merci pour votre compréhension