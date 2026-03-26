Infos transport en commun : L. MUR08, T90, T91, VIZ06 et VIZ07 : retard indéterminé
Perturbation
En raison de conditions de circulation difficiles, les lignes MUR08, T90, T91, VIZ06 et VIZ07 sont perturbées dans le sens montant.
Une déviation est mise en place via la D529 à partir de Champ-sur-Drac. Plusieurs arrêts ne sont pas desservis (sens montant uniquement). Report conseillé sur les arrêts "Pont de Champ" ou "Cimon".
Des retards sont à prévoir.
Merci pour votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
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VIZ06 LA MURE-LAFFREY-VIZILLE Cars Régionvers VIZILLE
vers MURE (LA)
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VIZ07 LA MURE-LA MOTTE D'AVEILLANS-VIZILLE Cars Régionvers VIZILLE
vers MURE (LA)
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T90 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / VIZILLE
vers CORPS / LAFFREY / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
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T91 GRENOBLE-GAP Cars Régionvers GRENOBLE
vers GAP