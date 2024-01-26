Infos transport en commun : L. GRE04, T35, T52, VIE01, VIE02, VIE08, VIE09 : retards
Perturbation
Ce vendredi 26 janvier, en raison d'une manifestation à Vienne, sur les lignes GRE04, T35, T52, VIE01, VIE02, VIE08 et VIE09, les cars enregistrent des retards indéterminés.
Merci de votre compéhension.
Ligne(s) concernée(s)
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GRE04 VIENNE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers VIENNE
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VIE08 ROUSSILLON-ST CLAIR-CONDRIEU-VIENNE Cars Régionvers CONDRIEU / SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL / VIENNE
vers ROCHES DE CONDRIEU (LES) / ROUSSILLON / SAINT CLAIR DU RHONE / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM / VILLE SOUS ANJOU
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VIE02 COUR ET BUIS-VERNIOZ-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers COUR ET BUIS / MONTSEVEROUX / VERNIOZ
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VIE01 ROUSSILLON-REVENTIN VAUGRIS-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers CHANAS / PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT MAURICE L'EXIL
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VIE09 HEYRIEUX-SEPTEME-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers CHARANTONNAY / HEYRIEUX / OYTIER SAINT OBLAS / SEPTEME
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T35 VIENNE-LA COTE ST ANDRE Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA) / ESTRABLIN / ROYAS / SAINT JEAN DE BOURNAY
vers ESTRABLIN / SAINT JEAN DE BOURNAY / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
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T52 BEAUREPAIRE-VIENNE Cars Régionvers EYZIN PINET / MONTSEVEROUX / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers BEAUREPAIRE / EYZIN PINET / REVEL TOURDAN