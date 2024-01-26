itinisère

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Date d'impression : 26/01/2024

Infos transport en commun : L. GRE04, T35, T52, VIE01, VIE02, VIE08, VIE09 : retards

Perturbation

Jusqu'au 26/01/2024 - Cars Région

Ce vendredi 26 janvier, en raison d'une manifestation à Vienne, sur les lignes GRE04, T35, T52, VIE01, VIE02, VIE08 et VIE09, les cars enregistrent des retards indéterminés.

Merci de votre compéhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car GRE04 VIENNE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers VIENNE

  • Car VIE08 ROUSSILLON-ST CLAIR-CONDRIEU-VIENNE Cars Région

    vers CONDRIEU / SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL / VIENNE
    vers ROCHES DE CONDRIEU (LES) / ROUSSILLON / SAINT CLAIR DU RHONE / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM / VILLE SOUS ANJOU

  • Car VIE02 COUR ET BUIS-VERNIOZ-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers COUR ET BUIS / MONTSEVEROUX / VERNIOZ

  • Car VIE01 ROUSSILLON-REVENTIN VAUGRIS-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers CHANAS / PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT MAURICE L'EXIL

  • Car VIE09 HEYRIEUX-SEPTEME-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers CHARANTONNAY / HEYRIEUX / OYTIER SAINT OBLAS / SEPTEME

  • Car T35 VIENNE-LA COTE ST ANDRE Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA) / ESTRABLIN / ROYAS / SAINT JEAN DE BOURNAY
    vers ESTRABLIN / SAINT JEAN DE BOURNAY / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE

  • Car T52 BEAUREPAIRE-VIENNE Cars Région

    vers EYZIN PINET / MONTSEVEROUX / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers BEAUREPAIRE / EYZIN PINET / REVEL TOURDAN
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