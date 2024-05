Perturbation

Jusqu'au 26/05/2024 - TAG

En raison de la compétition internationale de VTT, la route Maurice Gignoux est fermée. Samedi 25 mai la ligne ne circule pas. Et dimanche 26 mai, la ligne ne circule pas avant 20h15. Les départs de la Gare de 20h15, 20h50, et 21h25, et les départs du Rabot de 20h35 et 21h10 sont assurés.