Infos transport en commun : Jusqu'au 18/10 02:00,L'arrêt Carrière de la ligne 25 direction Colonel Dumont est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux de voirie.
Perturbation
Ligne(s) concernée(s)
-
25 GRENOBLE Colonel Dumont / LE GUA Les Saillants M’Résovers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / VIF - La Valonne
vers GRENOBLE - Gares / GRENOBLE - Colonel Dumont
- Carrière CLAIX