Infos transport en commun : Jusqu'au 18/10 02:00,L'arrêt Carrière de la ligne 25 direction Colonel Dumont est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux de voirie.

Perturbation

Jusqu'au 17/10/2025 - M’Réso

L'arrêt Carrière de la ligne 25 direction Colonel Dumont est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux de voirie.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 25 GRENOBLE Colonel Dumont / LE GUA Les Saillants M’Réso

    vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / VIF - La Valonne
    vers GRENOBLE - Gares / GRENOBLE - Colonel Dumont
    • Carrière CLAIX
