Bus 44 Miribel-Lanchâtre Le Vernay / Le Gua Prélenfrey Eglise / Col de l'Arzelier / Le Gua Les Saillants M réso

vers MIRIBEL LANCHATRE - Le Vernay / CHATEAU BERNARD - Col de l'Arzelier / GUA (LE) - Le Gua, Prélenfrey Eglise

vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants

