itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 07/04/2026

Infos transport en commun : Jusqu'au 17/04 02:00, ligne 65 déviée entre Vizille Lycée et Forges (festivités)

Perturbation

Jusqu'au 16/04/2026 - M réso

La ligne 65 est déviée entre les arrêts Vizille Lycée et Les Forges en raison de festivités secteur Vizille. Déviation via l’arrêt provisoire situé rue de la Terrasse à l’angle de l’avenue Aristide Briand et l’arrêt Les Forges. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 65 Grenoble Grand'place / Vizille Le Péage M réso

    vers GRENOBLE - Grand'place
    vers VIZILLE - Le Péage
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