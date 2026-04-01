Infos transport en commun : Jusqu'au 17/04 02:00, ligne 65 déviée entre Vizille Lycée et Forges (festivités)
Perturbation
La ligne 65 est déviée entre les arrêts Vizille Lycée et Les Forges en raison de festivités secteur Vizille. Déviation via l’arrêt provisoire situé rue de la Terrasse à l’angle de l’avenue Aristide Briand et l’arrêt Les Forges. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
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65 Grenoble Grand'place / Vizille Le Péage M résovers GRENOBLE - Grand'place
vers VIZILLE - Le Péage