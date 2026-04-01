Perturbation

Jusqu'au 16/04/2026 - M réso

La ligne 65 est déviée entre les arrêts Vizille Lycée et Les Forges en raison de festivités secteur Vizille. Déviation via l’arrêt provisoire situé rue de la Terrasse à l’angle de l’avenue Aristide Briand et l’arrêt Les Forges. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.