Infos transport en commun : Jusqu'au 17/01 02:00,L'arrêt Pierre Loti de la ligne 18 direction Lycée du Grésivaudan est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux.
Perturbation
L'arrêt Pierre Loti de la ligne 18 direction Lycée du Grésivaudan est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux. L'arrêt provisoire est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Ligne(s) concernée(s)
18 MEYLAN Lycée du Grésivaudan / POISAT Cimetière Intercommunal M résovers MEYLAN - Lycée du Grésivaudan / GRENOBLE - Verdun - Préfecture
vers POISAT - Cimetière Intercommunal