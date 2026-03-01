Infos transport en commun : Jusqu'au 15/03 02:00, Pas de bus 15 entre F.-Valmy et Verdun (trafic dense)
Perturbation
La ligne 15 ne circule pas entre les arrêts Flandrin - Valmy et Verdun - Préfecture en raison de difficultés de circulation secteur Grenoble Centre-Ville.
Ligne(s) concernée(s)
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15 Domène Les Arnauds / Domène Chenevières / Grenoble Verdun - Préfecture M résovers GRENOBLE - Verdun - Préfecture
vers ST ISMIER - Saint-Ismier, Bois Français / DOMENE - Les Arnauds / DOMENE - Chenevières