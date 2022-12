Perturbation

Jusqu'au 11/12/2022 - TAG

La ligne C6 est déviée direction Henri Wallon, entre les arrêts Seyssins Rondeau et Grand'place en raison de travaux secteur Echangeur 7 du Rondeau. Dans la déviation, les arrêts Alpexpo et Polesud-Alpexpo (ligne C3) sont desservis. Aux arrêts Maison des Anciens et Edmond Esmonin, reportez-vous sur la ligne 12. A l'arrêt Essart-La Butte, reportez-vous sur la ligne A.. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur tag.fr/trafic.