itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 31/10/2025

Infos transport en commun : Jusqu'au 06/11 02:00, ligne 20 déviée direction Seyssinet H. Ville entre J. Prévost et Bergès-Vercors (tvx)

Perturbation

Jusqu'au 05/11/2025 - M’Réso

La ligne 20 est déviée en direction de Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville entre les arrêts Jean Prévost et Bergès - Vercors en raison de travaux secteur Boulevard Paul Langevin, Fontaine. Reportez-vous aux poteaux provisoires situés dans la contre-allée.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 20 VEUREY-VOROIZE La Rive / SEYSSINET-PARISET Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville M’Réso

    vers VEUREY VOROIZE - La Rive / NOYAREY - Bascule / SASSENAGE - Les Engenières
    vers SEYSSINET PARISET - Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville / FONTAINE - La Poya
    • Karl Marx FONTAINE
Voir toutes les infos trafic