Perturbation

Jusqu'au 05/11/2025 - M’Réso

La ligne 20 est déviée en direction de Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville entre les arrêts Jean Prévost et Bergès - Vercors en raison de travaux secteur Boulevard Paul Langevin, Fontaine. Reportez-vous aux poteaux provisoires situés dans la contre-allée.