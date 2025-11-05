Infos transport en commun : Jusqu'au 06/11 02:00, ligne 20 déviée direction Seyssinet H. Ville entre J. Prévost et Bergès-Vercors (tvx)
Perturbation
La ligne 20 est déviée en direction de Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville entre les arrêts Jean Prévost et Bergès - Vercors en raison de travaux secteur Boulevard Paul Langevin, Fontaine. Reportez-vous aux poteaux provisoires situés dans la contre-allée.
Ligne(s) concernée(s)
-
20 VEUREY-VOROIZE La Rive / SEYSSINET-PARISET Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville M’Résovers VEUREY VOROIZE - La Rive / NOYAREY - Bascule / SASSENAGE - Les Engenières
vers SEYSSINET PARISET - Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville / FONTAINE - La Poya
- Karl Marx FONTAINE