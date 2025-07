Perturbation

Jusqu'au 01/08/2025 - M’Réso

En raison de travaux dans le secteur Rondeau, la ligne peut subir d’importants retards. Dans ce cas, elle sera scindée en deux : un premier bus assurera le trajet de Oxford à Grand’Place, et un second prendra le relais entre Grand’Place et Maisons Neuves, avec correspondance à Grand’Place . Ce dispositif n’est mis en place qu’en cas de retards importants. Merci de votre compréhension.