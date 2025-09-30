Infos transport en commun : Jusqu'au 01/10 02:00,L'arrêt Le Crêt de la ligne 68 direction Marie Curie est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux.
Perturbation
L'arrêt Le Crêt de la ligne 68 direction Marie Curie est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux. Veuillez vous reporter à l’arrêt provisoire situé juste en amont du chantier.
Ligne(s) concernée(s)
-
68 EYBENS La Grange du Château / ÉCHIROLLES La Rampe - Centre Ville M’Résovers ECHIROLLES - Marie Curie / ECHIROLLES - La Rampe - Centre-Ville
- Le Crêt EYBENS