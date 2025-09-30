itinisère

Infos transport en commun : Jusqu'au 01/10 02:00,L'arrêt Le Crêt de la ligne 68 direction Marie Curie est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux.

Perturbation

Jusqu'au 30/09/2025 - M’Réso

L'arrêt Le Crêt de la ligne 68 direction Marie Curie est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux. Veuillez vous reporter à l’arrêt provisoire situé juste en amont du chantier.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 68 EYBENS La Grange du Château / ÉCHIROLLES La Rampe - Centre Ville M’Réso

    vers ECHIROLLES - Marie Curie / ECHIROLLES - La Rampe - Centre-Ville
    • Le Crêt EYBENS
    vers EYBENS - Le Verderet / BRESSON - Lagay
