Perturbation

Jusqu'au 31/08/2024 - TAG

La ligne 42 est déviée en direction de Grand Sablon entre les arrêts Revirée - Sayettes et Champ Rochas en raison de travaux secteur Chemin de La Revirée, Meylan. L'arrêt Place de la Louisiane est reporté à l'arrêt provisoire situé à l'angle de la Rue Champs Rochas et des Aiguinards. Déviation par l'Avenue du Grésivaudan et Rue des Aiguinards. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur tag.fr/trafic.