Perturbation

Jusqu'au 31/12/2025 - M réso

La ligne C5 est déviée entre les arrêts Esclangon et Vallier - Catane en raison d'une fuite de gaz secteur Rue Ampère, Grenoble. Déviation via A480. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.