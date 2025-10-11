itinisère

Date d'impression : 11/10/2025

Infos transport en commun : Jusqu'à 22h30, Ligne D interrompue temporairement (animation)

Perturbation

Jusqu'au 11/10/2025 - M’Réso

La ligne D est interrompue temporairement en raison d'une animation le jour de la nuit. La reprise de la ligne s'effectuera dès que les conditions le permettront.

Ligne(s) concernée(s)

  • Tramway D GRENOBLE Gares / SAINT-MARTIN-D'HÈRES Etienne Grappe M’Réso

    vers GRENOBLE - Gares / ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Etienne Grappe
    vers GIERES - Plaine des Sports / ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Etienne Grappe
