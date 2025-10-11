Infos transport en commun : Jusqu'à 22h30, Ligne D interrompue temporairement (animation)
Perturbation
La ligne D est interrompue temporairement en raison d'une animation le jour de la nuit. La reprise de la ligne s'effectuera dès que les conditions le permettront.
Ligne(s) concernée(s)
-
D GRENOBLE Gares / SAINT-MARTIN-D'HÈRES Etienne Grappe M’Résovers GRENOBLE - Gares / ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Etienne Grappe
vers GIERES - Plaine des Sports / ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Etienne Grappe