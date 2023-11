Perturbation

Jusqu'au 15/11/2023 - TAG

La ligne B ne circule pas entre les stations Plaine des Sports et Condillac - Universités en raison d'une chaussée inondée secteur Gières. Après 22h, la ligne est interrompue entre Grand Sablon et Plaine des Sports en raison de travaux prévus et la ligne C circule jusqu'à Condillac. Merci de votre compréhension.