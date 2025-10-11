itinisère

Infos transport en commun : Jusqu'à 20h, ligne 18 déviée entre Driant et St-Roch (festivités)

Perturbation

Jusqu'au 11/10/2025 - M’Réso

La ligne 18 est déviée entre les arrêts Driant et Saint-Roch en raison de festivités. A cause de la descente du troupeau des alpages, il faudra attendre que la voie soit libérée pour que la ligne reprenne son itinéraire initial. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 18 MEYLAN Lycée du Grésivaudan / POISAT Cimetière Intercommunal M’Réso

    vers MEYLAN - Lycée du Grésivaudan / GRENOBLE - Verdun - Préfecture
    • Chavant GRENOBLE
    vers POISAT - Cimetière Intercommunal
    • Chavant GRENOBLE
