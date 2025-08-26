itinisère

Infos transport en commun : Jusqu'à 19h30, Ligne 20 interrompue temporairement (événement sportif)

Perturbation

Jusqu'au 26/08/2025 - M’Réso

La ligne 20 est interrompue temporairement en raison d'un événement sportif. La reprise de la ligne s'effectuera dès que les conditions le permettront.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 20 SEYSSINET-PARISET Hôtel de Ville / SASSENAGE Les Engenières / VEUREY-VOROIZE La Rive M’Réso

    vers SEYSSINET PARISET - Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville / FONTAINE - La Poya
    vers VEUREY VOROIZE - La Rive / SASSENAGE - Les Engenières
