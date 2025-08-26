Infos transport en commun : Jusqu'à 19h30, Ligne 20 interrompue temporairement (événement sportif)
Perturbation
La ligne 20 est interrompue temporairement en raison d'un événement sportif. La reprise de la ligne s'effectuera dès que les conditions le permettront.
Ligne(s) concernée(s)
-
20 SEYSSINET-PARISET Hôtel de Ville / SASSENAGE Les Engenières / VEUREY-VOROIZE La Rive M’Résovers SEYSSINET PARISET - Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville / FONTAINE - La Poya
vers VEUREY VOROIZE - La Rive / SASSENAGE - Les Engenières