Infos transport en commun : Jusqu'à 12h06, Ligne 44 interrompue temporairement (contraintes)

Perturbation

Jusqu'au 23/01/2026 - M réso

La ligne 44 est interrompue temporairement en raison de contraintes d'exploitation. La reprise de la ligne s'effectuera dès que les conditions le permettront.Les prochains services seront assurés à partir de 12h06.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 44 Miribel-Lanchâtre Le Vernay / Le Gua Prélenfrey Eglise / Col de l'Arzelier / Le Gua Les Saillants M réso

    vers MIRIBEL LANCHATRE - Le Vernay / CHATEAU BERNARD - Col de l'Arzelier / GUA (LE) - Le Gua, Prélenfrey Eglise
    vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants
