Infos transport en commun : Jusqu'à 12h06, Ligne 44 interrompue temporairement (contraintes)
Perturbation
La ligne 44 est interrompue temporairement en raison de contraintes d'exploitation. La reprise de la ligne s'effectuera dès que les conditions le permettront.Les prochains services seront assurés à partir de 12h06.
Ligne(s) concernée(s)
-
44 Miribel-Lanchâtre Le Vernay / Le Gua Prélenfrey Eglise / Col de l'Arzelier / Le Gua Les Saillants M résovers MIRIBEL LANCHATRE - Le Vernay / CHATEAU BERNARD - Col de l'Arzelier / GUA (LE) - Le Gua, Prélenfrey Eglise
vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants